Após nova derrota, Leila Pereira crê que Palmeiras precisa se reinventar

São quatro derrotas em sete jogos no Campeonato Brasileiro, desempenho muito aquém do que é esperado dos atuais campeões e integrantes do, para muitos, melhor elenco do Brasil. O início irregular do Palmeiras na competição vem gerando muitos questionamentos por parte da imprensa e da torcida, e nem mesmo Leila Pereira, presidente das principais patrocinadoras do clube (Faculdade das Américas e Crefisa), colocou panos quentes sobre a situação.

Após mais uma derrota em clássicos neste ano, agora para o Santos, por 1 a 0, nesta quarta-feira, Leila fez uma postagem em uma rede social com um quê de crítica ao que vem sendo realizado até aqui no Palmeiras. Investindo pesado no clube nesta temporada, a executiva demonstrou sua insatisfação com uma foto do banco de reservas do Palestra Itália acompanhada de uma legenda bastante sugestiva.

“Quando chega o novo dia, a gente deve aprender que todos devemos ter o compromisso de nos reinventar. De superar as adversidades. Forza Palestra”, escreveu Leila Pereira.

Com a derrota na Vila Belmiro, o Palmeiras caiu para a 15ª colocação e está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento, hoje composta por Atlético-MG, Vitória, Avaí e o lanterna Atlético-PR. É evidente que a pressão sobre o elenco é grande. Basta saber se o técnico Cuca e seus comandados conseguirão dar a volta por cima e fazer jus ao título de melhor time do país.

O próximo compromisso do Palmeiras acontece no domingo, quando o time encara o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador, às 16h (de Brasília).