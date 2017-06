Por questões contratuais, Edenílson é desfalque contra o Boa Esporte

Na manhã desta sexta quinta-feira, o grupo do Internacional encerrou a mini pré-temporada realizada em resort em Viamão. Com portões fechados na maior parte do período em que ficou no local, o técnico Guto Ferreira faz mistério quanto ao time que vai a campo no sábado contra o Boa Esporte.

Por motivos contratuais, o volante Edenílson será desfalque para o treinador. Quando o Colorado contratou o atleta, o clube teve que dividir o vínculo em dois. O primeiro realizado junto ao Genoa, time ao qual o jogador estava emprestado até dia 30 de junho. O segundo contrato firmado com a Udinese, dona dos direitos do volante, só vai poder entrar em vigor a partir de segunda-feira, dia 3 de julho.

Além disso, a janela de transferência italiana abre dia 1º de julho, no sábado, e o Inter precisa aguardar o tempo de trâmite do novo contrato e também que o nome de Edenílson apareça novamente no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Além do volante, o lateral esquerdo Uendel também será ausência no confronto do fim de semana. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Brasil de Pelotas e cumpre suspensão.

Nesta sexta-feira pela manhã, o elenco realiza o último treino antes de encarar o Boa Esporte. O coletivo vai acontecer com portões fechados no Estádio Beira-Rio. A partida entre Internacional e Boa Esporte, válida pela 11ª rodada da Série B, ocorre neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio.