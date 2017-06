Após demissão, Zago se despede do Internacional

Antônio Carlos Zago soltou um comunicado oficial após sua demissão do Internacional lamentando sua saída precoce do clube gaúcho. Tendo de lidar com as oscilações da equipe em meio ao processo de remontagem do elenco colorado, o treinador não resistiu à pressão externa e deu adeus ao Beira-Rio após 30 jogos.

Acreditando que fez um bom trabalho à frente do Inter, Zago fez questão de projetar o trabalho de seu sucessor, que, na sua visão, terá muito mais facilidade para reconduzir o clube de volta à elite do futebol brasileiro.

Para reforçar a visão de que o Internacional vinha mostrando um crescimento técnico e tático gradativo, Zago citou os confrontos contra Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil, em que a equipe colorada deu sufoco nos adversários e, inclusive, eliminou o Timão em plena Arena Itaquera.

A permanência de Antônio Carlos Zago ficou insustentável após o revés para o Paysandu neste sábado, fora de casa, por 1 a 0. Somando uma vitória, um empate e uma derrota em três jogos na Série B, o Internacional está apenas na décima colocação. Embora a Série B esteja apenas no início, a diretoria entendeu que era o momento certo para a troca no comando técnico.

Confira o comunicado completo de Zago após ser demitido do Internacional:

Foram quase seis meses remontando um time que caiu pela primeira vez na história para chegar ao grupo que eliminou o Corinthians e enfrentou o Palmeiras de igual para igual, sendo o Palmeiras o time mais rico do Brasil.

Refazer um time não é fácil. Não foi uma situação que em dezembro saiu todo mundo e fevereiro já estavam todos jogando. O time terminou de ser montado agora, há duas semanas, com a chegada do Pottker.

Tenho certeza de que o time vai voltar à Série A, até com certa facilidade. A base está toda montada para isso. E mais, a base para anos seguintes de bom proveito também está.

Infelizmente a direção do Internacional achou que era o momento de trocar o treinador. O processo de remontagem é mesmo desgastante, os resultados não são imediatos e a cultura do futebol grita pela mudança. Uma pena!

Boa sorte ao profissional que venha assumir o posto. Tenho certeza de que encontra um grupo em outro patamar, bem montado, motivado e treinado para conquistar os objetivos.

Uma pena, mas no Brasil alguém que tem que ser culpado. Poderia ter escolhido situações que dariam mais retorno ao Inter no curto prazo, mas que não seria o melhor para o clube.

Quando chegar dezembro e mais, nos próximos anos, vou lembrar do elenco que foi montado aqui e na certeza de que o trabalho foi MUITO bom.

Meu agradecimento especial à torcida Colorada, que tanto sofreu ano passado.

Tenham certeza que o próximo dezembro será muito mais feliz.

E também meu muito obrigado a direção do Inter. Não foi um processo fácil chegar até aqui. É uma situação inédita na história do clube e tenho certeza que fizemos o melhor para que os próximos anos sejam melhores que 2016!

Vamo, vamo, Inter!