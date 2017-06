Guerrero quer Fla aproveitando todas as chances para vencer o Santos

O Flamengo terá mais um grande desafio na temporada nesta quarta-feira, às 21h45(de Brasília), quando recebe o Santos, na Ilha do Urubu, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Sabendo da qualidade do adversário, o atacante Guerrero pediu para que seus companheiros aproveitem todas as oportunidades criadas para abrir vantagem no confronto de 180 minutos contra o Peixe.

“A Copa do Brasil é um dos nossos objetivos do ano. Sabemos da importância e do jogo difícil que será amanhã. O Santos tem um bom time. Mas estamos atuando em casa e teremos que aproveitar todas as oportunidades que tivermos”, declarou o peruano, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

A respeito da média de gols abaixo do esperado neste momento da temporada, Guerrero tranquilizou e disse que não liga de ficar sem balançar as redes, desde que possa ter uma boa atuação e colocar seus companheiros em condições de marcar.

“Estou me sentindo muito bem. Não sou destes atacantes que só pensam no gol. Prefiro pensar em ganhar o jogo. Fazer os gols é importante, se eu tiver a chance e meus companheiros me passarem a bola, vou fazer. Mas também posso deixá-los em boas condições de marcar. O mais importante é que o Flamengo ganhe”, pregou o atacante.

Possíveis mudanças no time para enfrentar o Santos

A equipe do Flamengo que medirá forças com o Santos nesta quarta-feira pode ter mudanças. Nesta terça-feira, o técnico Zé Ricardo realizou um treinamento fechado, mas os instantes finais liberados para a imprensa podem ter dado pistas da escalação rubro-negra.

Criticado por parte da torcida por suas atuações recentes, o volante Willian Arão apareceu na atividade junto aos reservas, usando colete. Com isso, há a possibilidade de que Cuéllar ganhe uma chance no time titular do Flamengo. Outra mudança, esta mais natural, é a volta de Réver. O zagueiro desfalcou o Flamengo no último domingo para se recuperar de uma pancada na coxa esquerda, mas demonstra estar em boas condições. O defensor deve recuperar seu lugar na zaga ao lado de Juan.

Sem poder contar com Éverton Ribeiro, Rhodolfo e Geuvânio, já que estes jogadores chegaram ao clube após o encerramento do período de inscrições para a Copa do Brasil, o Flamengo deve ir a campo para enfrentar o Santos com Thiago, Rodinei, Réver, Juan e Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar (Arão) e Diego; Berrío, Everton e Guerrero.