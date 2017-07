Alemão Baumjohann é o novo reforço do Coritiba

O Coritiba anunciou um reforço internacional inesperado para a sequência do Campeonato Brasileiro. O meia alemão Alexander Baumjohann, com passagens por Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Kaiserslautern e Hertha Berlin, de 30 anos, chega para ser mais uma opção para o técnico Pachequinhor no setor após ser especulado no Atlético Mineiro.

Mas, o que pode ser surpresa para os torcedores pode ser, pelo lado do atleta é algo que naturalmente aconteceria, apesar da realidade financeira bem diferente. O meia, casado com uma brasileira, conhece a língua portuguesa e já deve chegar bem adaptado à mistura já bem conhecida na capital paranaense.

Baumjohann já deixou seu recado par ao torcedor e espera aos poucos conquistar seu espaço, ajudando principalmente servir os atacantes alviverdes. “Eu sou meio atacante, gosto de ficar perto do gol, dar assistências e o torcedor vai poder me conhecer melhor em campo”, concluiu.