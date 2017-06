Torcedores de Coritiba e Corinthians se confrontam antes do jogo

Os arredores do Couto Pereira se transformaram em um campo de batalha cerca de três horas antes de a partida entre Coritiba e Corinthians começar, na manhã deste sábado. Torcedores das duas equipes protagonizaram uma confusão que terminou com diversos feridos, cinco deles transportados a hospitais com ferimentos graves, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O tumulto começou quando três ônibus e uma van que levavam torcedores do Corinthians ao estádio sem escolta policial erraram o caminho e depararam com a sede de uma organizada do Coritiba. Atacados com pedaços de madeira, alguns corintianos desceram do veículo para revidar.

A Polícia Militar interveio minutos após o princípio da briga, que retardou as chegadas dos times de Coritiba e Corinthians ao Couto Pereira. Um torcedor, em estado mais grave, sofreu fraturas na perna e traumatismo craniano.