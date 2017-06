Corinthians provoca Ceni no Twitter: “Ultrapassou a marca dos 100 gols”

O Corinthians, via redes sociais, provocou o técnico Rogério Ceni e seus fãs após a vitória sobre o São Paulo, por 3 a 2, neste domingo, no estádio de Itaquera, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com as contas do clube de Parque São Jorge, com a derrota desta tarde, o ex-goleiro ultrapassou a barreira dos 100 gols sofridos pelo Timão.

“Com os 3 de hoje, R. Ceni ultrapassou a marca de 100 gols tomados do Corinthians: 95 como goleiro e 7 como treinador”, provocou em sua conta oficial no Twitter. Minutos depois, o perfil alvinegro voltou a provocar o rival do Morumbi. “Já tava quase esquecendo da hashtag tradicional… # CPFNaNota“.

Neste ano, o Majestoso aconteceu em cinco oportunidades, contando com a Copa Flórida, em janeiro, com três empates e duas vitórias alvinegras. No Campeonato Paulista, o Timão eliminou o Tricolor nas semifinais, após vencer no Morumbi, por 2 a 0, e empatar em casa, por 1 a 1.

