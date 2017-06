Carille exalta momento de Romero: “É o Jorge Henrique de 2009”

Destaque do Corinthians na vitória sobre o São Paulo, por 3 a 2, em Itaquera, Ángel Romero recebeu elogios de Fábio Carille pela atuação no Majestoso deste domingo. O comandante alvinegro comparou o paraguaio a outro atacante que caiu nas graças da Fiel por seu estilo voluntarioso em campo.

“O Romero tem a aplicação tática muito importante. Ele é o Jorge Henrique de 2009 e 2010, divide, cumpre função, deixa Jadson, Rodruiguinho e Jô mais perto da área. Assim que eu uso o Romero, estou muito contente com o que ele vem fazendo”, disse Carille, em participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Diante do São Paulo, além de ter ajudado no apoio ao ataque e na marcação aos laterais, Romero abriu o placar para o Corinthians, aos seis minutos do primeiro tempo, após falha da zaga tricolor. Em 2017, o atacante contabiliza cinco gols em um total de 27 partidas.

O tento sobre os rivais do Morumbi foi o 20º anotado no estádio de Itaquera, do qual é o maior artilheiro. “Ele sabe finalizar, sabe cabecear…Vou trazer ele um pouquinho mais perto da área para fazer mais gols. Ele tem percepção exata para entrar na área e ele sabe fazer isso muito bem”, descreveu o treinador.

Passadas seis rodadas, o invicto Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, oriundos de cinco vitórias e um empate. O clube de Parque São Jorge defende a ponta nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), quando encara o Cruzeiro, novamente em Itaquera.