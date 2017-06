Rafael Henzel lança livro sobre acidente da Chape em São Paulo

Será lançado, em São Paulo, no dia 20 de junho, o livro do jornalista Rafael Henzel, um dos seis sobreviventes do voo da Chapecoense que caiu na Colômbia e acabou vitimando 71 pessoas no final de 2016.

Em “Viva como se estivesse de partida” o narrador esportivo relembra momentos vivenciados antes do acidente e compartilha a jornada de gratidão pela dádiva da vida que traçou a partir do momento do resgate.

Henzel acompanhou o jogo na Arena Condá em que o Verdão do Oeste garantiu a vaga na final após bater o San Lorenzo, durante uma partida que contou com uma defesa milagrosa do goleiro Danilo. O jornalista, que chorou durante a transmissão, reconheceu aqueles como “os últimos momentos do jogo que alçaria uma equipe de futebol, e também uma cidade e uma região, a um patamar jamais imaginado”.

Cinco dias depois, o avião que transportava a delegação para Medellín para a primeira final colidiu com uma montanha. No seu livro, Rafael conta como foram as horas seguintes ao acidente, o acolhimento dos colombianos, a dor pelos amigos perdidos e sua gratidão pelos que sobreviveram.

Ficha técnica

Título: Viva como se estivesse de partida

Autor: Rafael Henzel

Páginas: 120

Formato: 14X21

Gênero: Não ficção

ISBN: 9788525064202

Preço: R$ 24,90

Editora: Principium