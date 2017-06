No radar do São Paulo, Luiz Otávio é comprado pela Chapecoense

A Chapecoense agiu rápido para combater o interesse do São Paulo em Luiz Otávio. O clube catarinense exerceu a prioridade de compra do atleta e adquiriu 70% de seus direitos econômicos. O Luverdense, antiga equipe do zagueiro, permanece com os 30% restantes. Em contato com a Gazeta Esportiva, o time mato-grossense preferiu não divulgar os valores envolvidos na negociação.

Luiz Otávio gerou grande interesse do São Paulo por conta do bom início que o zagueiro teve na Chapecoense. Com a saída de Lyanco, o empréstimo de Breno e a possibilidade da não renovação com Diego Lugano, o Tricolor estava inclinado a fazer uma proposta ao atleta, no entanto, sabia da dificuldade para trazê-lo ao Morumbi.

No último sábado, após a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0, o presidente do São Paulo Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, conversou com jornalistas e admitiu que a possibilidade de Luiz Otávio vestir a camisa tricolor era pequena pelo fato de a Chapecoense ter a prioridade de compra, exercida nesta semana. As especulações envolvendo a saída de Rodrigo Caio para o mercado europeu também foram um dos motivos que levaram o clube do Morumbi procurar por um defensor.

Nos últimos dias a Chapecoense entrou em contato com o Luverdense para notificar o clube detentor dos direitos econômicos do atleta que estava interessada em exercer a prioridade de compra. Faltavam apenas alguns detalhes para que o negócio fosse sacramentado, o que aconteceu de terça para quarta-feira.

Embora o zagueiro tenha sido o grande pivô da eliminação da Chapecoense na Libertadores, o clube se mostrou disposto a seguir com ele. No jogo contra o Lanús, Luiz Otávio foi escalado de maneira irregular e marcou o gol da vitória dos catarinenses na Argentina por 2 a 1. Diante da situação, a Conmebol decidiu anular o resultado da partida, fato que tirou qualquer chance de classificação do time brasileiro à próxima fase do torneio continental.