Convocação da Seleção Sub-17 tem 11 atletas dos grandes paulistas

Os quatro grandes paulistas estarão bem representados na Seleção Brasileira Sub-17, convocada para a última etapa de preparação para o Sul-Americano da categoria, no Chile. Nesta segunda-feira, 11 atletas dos gigantes paulistas integraram a lista de 27 nomes definida pelo técnico Carlos Amadeu.

No total, serão cinco atletas do São Paulo, três do Palmeiras, dois do Santos e um do Corinthians. O grupo se apresenta no primeiro dia de fevereiro e, dos 27 convocados, 23 serão selecionados para a disputa do torneio.

O Sul-Americano Sub-17 será disputado entre 23 de fevereiro e 19 de março. O Brasil está no grupo B, ao lado de Argentina, Paraguai, Venezuela e Peru.

Confira a lista de convocados

Goleiros

Arthur Gazze – São Paulo

Gabriel Brazão – Cruzeiro

Leonardo Sulzbach – Avaí

Lucas Alexandre – Vasco da Gama

Laterais

Lucas Oliveira – Palmeiras

Wesley – Flamengo

Kazu – Coritiba

Weverson – São Paulo

Zagueiros

Lucas Halter – Atlético-PR

Matheus Stockl – Atlético-MG

Patrick – Flamengo

Rodrigo Guth – Coritiba

Vitor Eduardo – Palmeiras

Meio-campistas

Alan Souza – Palmeiras

Helio Junio – São Paulo

Marcos Antonio – Atlético-PR

Rodrigo Nestor – São Paulo

Victor Bobsin – Grêmio

Victor Yan – Santos

Wandrew – Atlético-MG

Atacantes

Alerrandro – Atlético-MG

Brenner – São Paulo

Lincoln – Flamengo

Paulinho – Vasco da Gama

Vitinho – Corinthians

Vinicius Jr – Flamengo

Yuri Alberto – Santos