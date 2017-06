Brasil de Pelotas anuncia atacante campeão brasileiro pelo Corinthians

O Brasil de Pelotas tem novo reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Lincom, de 33 anos. O centroavante, com passagem pelo Corinthians, onde foi campeão nacional em 2015, chega para ser mais uma opção para Rogério Zimmermann.

Em 2017, o atleta havia disputado a segunda divisão do futebol paulista, defendendo o São Caetano. O clube do ABC, inclusive, foi o campeão da competição, retornando para a elite estadual.

Seu melhor momento na carreira, porém, foi no Bragantino. Pela equipe de Bragança Paulista, Lincom fez sucesso, tornando-se o maior artilheiro da história do clube do interior de São Paulo.

Com o reforço do atacante, o Brasil de Pelotas espera melhorar seu rendimento na Série B. Até agora, são três partidas, com dois empates e uma derrota. Com dois pontos, o time está próximo da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso é nesta terça-feira, diante do Náutico, às 21h30 (de Brasília), em casa, no estádio Bento Freitas. A busca é pelo primeiro triunfo no torneio.