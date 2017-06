Joel ratifica ‘lei do ex’ e goleiro Douglas deixa o campo de alma lavada

Confira este e outros vídeos no em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Em dez jogos pelo Botafogo, Joel marcou apenas um gol. Por isso, a diretoria carioca decidiu, há cerca de 15 dias atrás, liberar o camaronês para o Avaí. Nessa segunda, porém, o Glorioso acabou sendo mais uma vítima da ‘lei do ex’. Em sua segunda partida pelo clube catarinense, Joel marcou logo dois gols no estádio Nilton Santos e foi crucial para a vitória por 2 a 0 do Leão nessa décima rodada do Campeonato Brasileiro.

“Isso é futebol, infelizmente acontece, tenho de defender a instituição que eu estou. Não estamos bem na tabela, mas a cada jogo vamos brigar para sair dessa posição. Foi uma transação, não cabe a mim decidir, até hoje mantenho amigos do outro lado”, comentou o centroavante, ao Sportv.

O triunfo tirou o Avaí da lanterna da competição. Depois da primeira vitória fora de casa, os catarinenses chegaram aos oito pontos, agora na 19ª colocação, a três pontos do São Paulo, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Mas não foi só Joel que brilhou nessa segunda com a camisa do Avaí. O goleiro Douglas, que não atuava desde 5 de março, fez pelo menos quatro grandes defesas e acabou a partida dividindo o protagonismo com seu companheiro atacante.

“Ano passado sofri muito, tive lesões, um ano e meio praticamente sem jogar, acho que descontei esse tempo hoje. Estou muito feliz, minha família sempre esteve ao meu lado, vim para uma grande equipe, foi me dada a oportunidade, eu tive de entrar e é isso que eu estava esperando esse tempo todo. A gente estava merecendo, a gente tem tomado algumas pancadas, mas vínhamos fazendo bons jogos. Hoje a gente colheu tudo que a gente vem plantando”, comemorou Douglas, antes de eleger suas intervenções favoritas contra o Botafogo.

“No primeiro tempo, a primeira defesa, e a segunda na saída ali, nem sei se eu machuquei o cara, mas eu tinha que fazer”, completou, também ao Sportv.

Na próxima rodada o Avaí receberá a Ponte Preta na Ressacada, domingo, às 19 horas.