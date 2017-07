Botafogo-SP empata sem gols com o Tombense, mas segue líder na Série C

O Botafogo-SP recebeu o Tombense e empatou sem gols na tarde deste domingo, em partida válida pela oitava rodada da Série C. Mesmo jogando em casa, a equipe de Ribeirão Preto teve dificuldades para criar boas oportunidades. Com o time visitante impondo seu ritmo, as equipes travaram um duelo equilibrado e não conseguiram mexer no placar.

A primeira boa chance da equipe tricolor veio apenas aos 18 minutos do primeiro tempo, quando Samuel Santos deixou uma bela jogada para o colega Rondinelly, que finalizou no canto esquerdo do goleiro adversário, mas a bola passou direto e não entrou.

O jogo esfriou e as equipes passaram a trabalhar mais posse de bola. O Botafogo até melhorou em campo, mas o Tombense continuou fechado e não deu chance para os anfitriões abrirem o placar, encerrando o primeiro tempo sem gols.

Na última etapa da disputa, o Tricolor melhorou e começou a criar mais. Enquanto o Tombense se preocupava em evitar a passagem dos donos da casa do meio de campo, o Botafogo apertava cada vez mais o visitante.

Apesar de ter passado a dominar a partida, a bola não entrou no gol e o Botafogo terminou o jogo sem somar os três pontos em casa. Independentemente de o resultado não ter sido o esperado pelo time do interior paulista, o Tricolor segue na liderança do Grupo B, com 13 pontos. Já o Tombense ficou com 10, na oitava colocação da chave.

Confira outros resultados da rodada:

Macaé 1 x 0 Mogi Mirim

São Bento 1 x 2 Ypiranga

Tupi 3 x 1 Vola Redonda

Joinville 2 x 0 Bragantino