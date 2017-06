Site diz que Barcelona abriu negociações por Paulinho

O Barcelona está determinado a reforçar seu meio-campo nesta janela de transferências. E apesar dos rumores que ligam o nome do italiano Marco Verratti aos culés, um brasileiro é quem pode estar a caminho do Camp Nou. Segundo informações do site Goal.com, Paulinho é desejo da diretoria catalã, que já entrou em contato com seu clube na China, o Guangzhou Evergrande, para tratar de uma negociação.

Ainda conforme relata o Goal, as negociações não evoluíram para um acordo e se encontram no momento em fase inicial. No entanto, as conversas já estão sendo feitas diretamente com os representantes do jogador e a cúpula do time chinês, configurando um interesse concreto do Barça em fazer Paulinho companheiro de equipe de Neymar.

Em alta no Guangzhou, onde é uma das estrelas do time e treinado pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, responsável por levá-lo para a Copa do Mundo de 2014, Paulinho ressurgiu na Seleção Brasileira desde a chegada do técnico Tite, que tem plena confiança em seus serviços e o promoveu a titular do meio-de-campo canarinho.

O ex-corintiano já está há três temporadas no futebol chinês e tem contrato até 2020. Teve uma passagem apagada pelo Tottenham, da Inglaterra, antes de concretizar a transferência ao país asiático.