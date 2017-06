Eduardo admite noite ruim da defesa do Furacão, mas mantém esperança

Foi um resultado longe do esperado pelo Atlético Paranaense na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A derrota por 4 a 0 diante do Grêmio, em Porto Alegre, deixa o time em situação difícil na competição e interrompe uma boa sequência de jogos da equipe rubro-negra. O técnico Eduardo Baptista admite que o time não rendeu defensivamente e as falhas custaram caro.

“Não conseguimos marcar bem. E quando estivemos com a bola, não conseguimos jogar. Teve a qualidade da equipe adversária e a desatenção nossa”, avaliou o treinador, lembrando que o bom momento não pode ser abalado pela derrota. “Você não pode jogar fora tudo o que nós fizemos. Não pode jogar fora os 12 pontos, as quatro vitórias seguidas. Não foi uma partida boa, mas não podemos fazer terra arrasada”, completou.

As equipes se reencontrarão no dia 27 de julho, na Arena da Baixada e, mesmo com uma larga vantagem do adversário, o comandante atleticano tenta manter o discurso de esperança. “O Atlético, mais uma vez, vai trabalhar com humildade e procurar dar a volta por cima. Temos condições de jogar na Arena e buscar”, garantiu.

Entretanto, agora a chave vira e o foco volta a ser o Brasileirão, com Eduardo já pensando no duelo diante do Sport, no Recife. “Agora não é hora mais de falar de Grêmio. Já temos o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Este é o nosso foco agora. Sai a Copa do Brasil e entra o Campeonato Brasileiro, onde tivemos quatro vitórias. Temos que pensar no Sport para continuar crescendo, subindo no Campeonato Brasileiro”, concluiu.