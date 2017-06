Sampaoli sana dúvidas e Argentina tem escalação confirmada

Prestes a estrear o seu novo técnico, a Argentina está pronta para o amistoso contra o Brasil, nesta sexta-feira, em Melbourne, na Austrália. No treino desta quinta, o último antes do clássico, o comandante voltou a trabalhar com uma formação com três zagueiros.

Sampaoli tem motivos para se preocupar com a defesa. Isso porque nos últimos jogos o setor tem mostrado grande vulnerabilidade e escancarado defeitos. Foi assim na derrota por 3 a 0 justamente para a Seleção Brasileira, em novembro de 2016, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Portanto, para enfrentar a equipe comandada por Tite, já classificada ao Mundial da Rússia, a Argentina optará por um esquema forte de marcação, com ampla participação do meio-campo e ataque.

O último treino serviu para Sampaoli sanar duas dúvidas: a de quem seria o zagueiro da sobra e o ala direito. Maidana e José Luis Gómez convenceram o técnico e ganharam as respectivas posições.

Isto posto, a seleção argentina deve ir a campo com Romero; Mercado, Maidana e Otamendi; Gómez, Biglia, Banega e Di María; Messi, Dybala e Higuaín. O centroavante Icardi, lesionado, não deve sequer entrar no decorrer do embate.

Apenas quinta colocada nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina enxerga no confronto uma possibilidade de elevar sua autoestima para o restante da competição. Até por isso levará sua força máxima, enquanto o Brasil terá sete desfalques – Alisson, Marquinhos, Miranda, Daniel Alves, Marcelo, Casemiro e Neymar, todos de férias.

O clássico está marcado para esta sexta-feira, às 7h05 (de Brasília), no Estádio Melbourne Cricket Garden.