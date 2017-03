Vila lotada anima Oliveira para acabar com seca de gols no ano

Quinto maior artilheiro do Santos na história da Libertadores, com 9 gols, Ricardo Oliveira ainda não balançou as redes nesta temporada. Incomodado, o centroavante espera acabar de vez com a seca nesta quinta-feira, quando será titular pelo Peixe no duelo contra o The Strongest, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada da fase de grupos da competição continental.

“Sempre fui um cara muito perseverante naquilo que eu propus a fazer. E na minha profissão requer isso, nunca desistir. Faz parte acontecer alguns imprevistos, mas o importante é que ocasiões de gols estão sendo criadas. Fiz dois gols legais este ano e eles foram anulados. Estou participando de jogadas importantes dentro do nosso coletivo. Claro que não vou esquecer da minha função, que é a de fazer gol. Mas tenho certeza que vai acontecer na hora certa. Espero que seja neste jogo”, disse o camisa 9, em entrevista ao site oficial do clube.

E para acabar com o jejum, Ricardo Oliveira conta com o apoio da torcida santista, afinal, todos os ingressos para a partida desta quinta-feira já estão esgotados. Além disso, a Vila Belmiro voltará a ser palco de um jogo de Libertadores após cinco anos.

“Não é uma ansiedade, mas desejamos que chegue logo este jogo. Queremos sentir novamente a atmosfera da Vila Belmiro em uma Libertadores. A última vez que joguei vestindo a camisa do Santos foi em 2003. Faz muito tempo. Queria ter essa sensação novamente. Agora chegou o momento de vestir o uniforme e ir para dentro do nosso campo. Quero voltar a ver a torcida em um ambiente único. A Vila é diferente na Libertadores. Correremos, com certeza, o tempo todo pra conseguir essa vitória e dar alegria ao nosso torcedor”, concluiu o capitão do Peixe.