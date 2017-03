Santos vende 9.340 ingressos para jogo contra o The Strongest, na Vila

O Santos terá casa cheia para o duelo contra o The Strongest, na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O clube divulgou no final da tarde desta segunda, primeiro dia de comercialização para torcedores comuns, que 9.340 ingressos já foram vendidos.

Com isso, restam menos de duas mil entradas para o duelo, pois a Vila Belmiro receberá público máximo de 11 mil pessoas nesta quinta. Já estão esgotados os setores de arquibancadas superiores de sócios (portões 1/2 e 17), o setor de cadeiras térrea lateral (portão 26), inclusive o setor destinado a Pessoas com Mobilidade Reduzida (PMR), o setor de cadeira numerada lateral (portão 25) e o setor de arquibancada do visitante (portão 21).

A venda oficial começou na última quarta-feira. Inicialmente, a comercialização foi apenas para sócios das categorias prioritárias (diamante, ouro e prata), pelo portal Sócio Rei (www.sociorei.com.br). Depois, os sócios da categoria oficial puderam comprar os ingressos na quinta-feira. A venda ainda continua nesta terça-feira, nas bilheterias da Vila Belmiro e demais pontos de venda, disponíveis no site (www.santosfc.com.br).