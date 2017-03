Com Vila lotada, Santos pega o The Strongest por liderança da Liberta

A Libertadores está de volta para a Vila Belmiro. Após cinco anos de ausência, o Santos recebe o The Strongest, nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela segunda rodada da competição continental. E diferentemente do que aconteceu na semana passada, quando entrou pressionado na estreia diante do Sporting Cristal, no Peru, os santistas receberão grande apoio antes do duelo contra os bolivianos.

Isso porque a torcida do Peixe, que já esgotou os ingressos para a partida, está preparando um ‘corredor de fogo’ nesta quinta-feira, com fogos, sinalizadores e bandeiras nos arredores da Vila. A ideia é fazer uma recepção calorosa e animar a equipe para o embate.

Além do apoio dos torcedores, o Santos tem como principal motivação a possibilidade de terminar a rodada na liderança do grupo 2 da Libertadores. Atualmente, o alvinegro divide a segunda colocação com o Sporting Cristal, já que os dois empataram em 1 a 1 na estreia. O líder é o The Strongest, que bateu o Santa Fe, da Colômbia, na semana passada. Com uma vitória, o Peixe alcança os quatro pontos, deixa os bolivianos para trás e assume a ponta da chave.

“Libertadores é assim. Mandante tem que ser forte, ganhar todas, e obviamente conseguir empates ou vitórias como visitante. É um dos objetivos do grupo. Passar da primeira fase. Essa Copa é sempre complicada, rivais difíceis, mas a equipe está trabalhando para passar muito bem dessa fase. Strongest é um grande time, que sempre esteve e copas internacionais nos últimos passados. Temos que ter atenção e se preparar bem. Sabendo que na Vila Belmiro não se pode perder pontos”, explicou o atacante Vladimir Hernández.

O colombiano, apesar da boa atuação na goleada sobre o São Bernardo, no último domingo, pelo Paulistão, deve voltar ao banco de reservas. Isso porque o técnico Dorival Júnior terá o retorno de praticamente todos os titulares, que foram poupados diante do Bernô.

O zagueiro Cleber é o principal problema do comandante. Ele levou uma pancada no duelo contra o Sporting Cristal, segue sem treinar por conta de dores no joelho e está praticamente descartado contra os bolivianos. Lucas Veríssimo será o titular ao lado de David Braz.

No ataque, Dorival ainda tem a dúvida entre Copete e Bruno Henrique. O colombiano é o titular desde o final da última temporada. Porém, o reforço de R$ 13,5 milhões marcou três gols na goleada do último domingo e pode começar jogando nesta quinta.

Bolivianos vão para cima

Quando disputam a Libertadores, os times bolivianos geralmente mostram pouca qualidade técnica e se apoiam na força da altitude de 3.660 metros acima do nível do mar de La Paz, capital do país. Porém, o The Strongest já deu demonstrações claras de que tem outros atributos e não será uma presa fácil para o Santos.

Antes de entrar no grupo 2 da Liberta, o Tigre passou por duas fases preliminares e não tomou conhecimento de seus adversários. A primeira vítima foi o Montevideo Wanderers, que levou seis gols em duas partidas.

Logo na sequência, a equipe da Bolívia encarou o Unión Española. No jogo de ida, no Chile, o The Strongest saiu na frente e só levou no empate nos minutos finais. Porém, jogando em La Paz, os bolivianos contaram com show de Escobar e Chumacero para aplicarem um goleada de 5 a 0 e garantirem o passaporte para a chave do Peixe.

“Sim (vamos atacar). Fomos protagonistas como visitante. Nossa maior virtude é jogar, sair com a bola. Sendo assim, não nos serve ficar atrás. Vamos manter nosso estilo, jogar de igual para igual, porque sabemos que se pontuarmos temos grandes chances de avançar”, explicou o lateral-esquerdo Diego Bejarano.

Santa Fe x Sporting Cristal

Também nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), o Santa Fe recebe o Sporting Cristal, em Bogotá, na Colômbia. Após o revés por 2 a 0 para o The Strongest, na última semana, os donos da casa buscam a recuperação diante dos peruanos.

Mesmo tendo começado com o pé esquerdo, o Santa Fe é o atual campeão colombiano e ainda tem uma conquista da Sul-Americana no currículo, em 2015. Por conta dessa história recente, a equipe quer avançar para as oitavas da Libertadores e precisa da vitória para se recuperar no grupo 2. Porém, o Sporting Cristal já demonstrou contra o Santos que não é um time fácil de ser batido e luta para assumir a liderança da chave.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X THE STRONGEST

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 16 de março de 2017, quinta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Nestor Pitana

Assistentes: Hernán Maidana e Juan Pablo Belatti

SANTOS: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete (Bruno Henrique) e Ricardo Oliveira.

Técnico: Dorival Júnior

THE STRONGEST: Daniel Vaca; Diego Bejarano, Maldonado, Marteli e Marvin Bejarano; Chumacero, Castro, Wayar e Jara; Escobar e Alonso.

Técnico: César Farías.