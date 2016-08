Wawrinka estreia bem no Aberto dos EUA; Ferrer vence por desistência

Fotos destaque Veja fotos no treino do Corinthians

Stan Wawrinka, número 3 do ranking, teve um teste difícil logo na estreia do Aberto dos Estados Unidos. Nesta terça-feira, o suíço enfrentou o espanhol Fernando Verdasco, que já foi o sétimo melhor tenista do mundo, e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-4), 6/4 e 6/4, em 2h17min de partida.

O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio. Ambos os tenistas sacaram muito bem e confirmaram todos os seus serviços. Verdasco chegou a enfrentar três break points, mas conseguiu se safar. Já Wawrinka sequer teve o saque ameaçado. A igualdade fez com que a parcial fosse decidida no tiebreak.

No desempate, prevaleceu a força e a agressividade de Wawrinka, que começou atrás, mas logo tomou a dianteira com um mini-break e foi para a troca de lados vencendo por 4-2. O suíço ainda ampliou a vantagem para três pontos de diferença e manteve o desempenho até o final, fechando em 7-4.

Nos dois sets seguintes, Wawrinka precisou de apenas uma quebra em cada para vencer. Na segunda parcial, o suíço quebrou o serviço de Verdasco logo no terceiro game e manteve a vantagem até o final, quando sacou com perfeição, sem ceder pontos ao adversário, e fechou o set em 6/4.

No terceiro set, a quebra veio no sétimo game. Wawrinka não deu chances para Verdasco no próprio saque do espanhol e adquiriu a vantagem, consolidada no game seguinte, quando o suíço abriu 5/3. Verdasco ainda diminuiu e tentou colocar pressão no saque do adversário, levando até a igualdade em 40-40, mas Wawrinka mostrou tranquilidade para vencer.

Ferrer conta com desistência do adversário para avançar – O experiente tenista espanhol David Ferrer, atual número 13 do ranking, não precisou de muito esforço para avançar à segunda rodada do Aberto dos EUA. Isso porque seu adversário, o ucraniano Alexander Dolgopolov desistiu do jogo quando o placar mostrava 6/5 para Ferrer.

