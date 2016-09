Venus passa fácil por alemã e avança às oitavas em Nova York

Next

Com o apoio total da torcida que lotou a quadra central Arthur Ashe, a veterana tenista norte-americana Venus Williams não tomou conhecimento da alemã Laura Siegemund e venceu, na noite deste sábado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2, em apenas 1h18 de partida. O duelo foi válido pela terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos, em Nova York.

Com o resultado, a sexta colocada do ranking mundial se credenciou para enfrentar nas oitavas de final a tcheca Karolina Pliskova, 11ª colocada na lista da WTA (Associação das Tenistas Profissionais), que mais cedo derrotara a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 6/2 e 6/4.

Williams e Pliskova ficaram frente a frente em apenas uma oportunidade. Em 2015, as duas decidiram o WTA de Zhuhai, na China, onde a norte-americana levou a melhor ao vencer em sets diretos, faturando o título asiático. Para a tenista da República Tcheca, a revanche acontecerá nesta segunda-feira.

Com 36 anos, Venus disputa o Grand Slam norte-americano pela 18ª vez, sendo campeão duas vezes: 2000 e 2001. Em 2015, ela caiu nas quartas de final justamente para sua irmã mais nova, Serena Williams, por 2 sets a 1 (6/2, 1/6 e 6/3).

