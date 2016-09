Tsonga abandona e Djokovic alcança 10ª semifinal seguida nos EUA

Líder absoluto do ranking mundial, o sérvio Novak Djokovic venceu, na noite desta terça-feira, Jo-Wilfried Tsonga e alcançou pela décima vez consecutiva as semifinais do Aberto dos Estados Unidos. Para eliminar o cabeça de chave número 9 do torneio nova-iorquino, o melhor tenista do mundo precisou de 1h21 para fazer 2 sets a 0, com 6/3 e 6/2, na lotada quadra central Arthur Ashe. Isso, porque na terceira parcial o francês abandonou a partida por conta de dores no joelho esquerdo. Minutos antes, o atleta já havia pedido atendimento médico.

Esta foi a terceira vez que Djokovic se beneficiou de problemas físicos de seus rivais para triunfar nesta edição do Grand Slam norte-americano. Na segunda rodada, o sérvio avançou por W.O. depois da desistência do tcheco Jiri Vesely. Na fase seguinte, o russo Mikhail Youzhny, com dores na coxa esquerda, deixou a quadra ainda no primeiro set, quando perdia por 4/2.

Dessa forma, Novak Djokovic realizou partidas completas somente contra o polonês Jerzy Janowicz, na estreia, e diante do jovem britânico Kyle Edmund, pelas oitavas de final. Janowicz, inclusive, foi o único a ter vencido um set do melhor tenista do mundo.

Campeão em 2011 e 2015, Djokovic enfrentará nas semifinais outro francês. Trata-se de Gael Monfils, 12º colocado do mundo, que mais cedo derrotara o compatriota Lucas Pouille em sets diretos. O duelo está marcado para esta sexta-feira.

Para atingir uma eventual inédita final em um torneio do Grand Slam, o francês terá de encerrar um longo tabu. Isso porque em 12 partidas, disputadas desde 2005, jamais vencera o sérvio. Em Nova York, os dois já se enfrentaram em duas oportunidades: em 2005, pela primeira rodadas, e em 2010, pelas quartas de final.

