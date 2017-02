Sob olhares de Maradona, Argentina perde 2 e se complica na Copa Davis

Atual campeã da Copa Davis, a Argentina corre sério risco de ser eliminada na primeira fase da atual edição. Nesta sexta-feira, dia de abertura do torneio, a equipe sul-americana viu dois de seus competidores perderem dentro de casa, no saibro de Buenos Aires, e saiu atrás na disputa com a Itália.

Sem contar com Juan Martin Del Potro e Federico Delbonis, os hermanos foram representados por Guido Pella e Carlos Berlocq. O primeiro sofreu um triplo 6/3 para Paolo Lorenzi enquanto o segundo perdeu para Andreas Seppi, por 3 a 1, com parciais de 6/2, 6/1, 1/6 e 7/6 (8-6).

O destaque da partida entre Berlocq e Seppi se deu por uma ilustre presença do esporte argentino. No entanto, não se tratava de um tenista. Eufórico e vibrante, muito diferente do espectador comum de tênis, Diego Armando Maradona estava nas arquibancadas acompanhando o confronto.

Dieguito, porém, acabou sofrendo muito nos dois primeiros sets, quando o compatriota foi praticamente dizimado pelo italiano. O herói da Copa do Mundo de 1986, todavia, teve uma alegria na terceira parcial, quando Berlocq mostrou boa recuperação e foi arrasador. Fadado a sair descontente de sua experiência em um esporte completamente diferente do futebol, Maradona acabou vendo o tenista argentino não conseguir dar continuidade ao bom momento e perder o último set – e o jogo – em um apertado tie-break.

Com uma missão difícil e sem nunca ter se recuperado de duas derrotas na estreia na história da Davis, os argentinos voltam à quadra neste sábado, às 14h, quando jogam pelas duplas. O capitão dos atuais detentores do título, Daniel Orsanic, deve apostar na dupla formada por Leonardo Mayer e Diego Schwartzman para o confronto contra os já anunciados Simone Bolelli e Andreas Seppi.

Djoko vence e sérvia larga à frente

Jogando em casa pela primeira fase da Copa Davis, a Sérvia conquistou boa vantagem na estreia do torneio. Dos dois jogos em que disputou contra a Rússia nesta sexta-feira, a delegação sérvia venceu dois.

O principal jogo disputado em Nis contou com a presença de Novak Djokovic. Em seu primeiro compromisso após a precoce eliminação no Aberto da Austrália, o número 2 do mundo saiu atrás para o jovem Daniil Medvedev, se recuperou, virou o jogo e venceu antecipadamente, depois de o adversário abandonar a partida por conta de cãibras.

No outro jogo sérvio, Viktor Troicki foi o responsável por fazer o trabalho bem feito. O “dono da casa” sofreu, mas depois de 4h30min conseguiu bater Karen Khachanov por 6/4, 6/7 (3-7), 6/3, 1/6 e 7/6 (8-6).