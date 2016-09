Soares e Shvedova sofrem virada e caem nas duplas mistas

Next

Bicampeão nas duplas mistas do Aberto dos Estados Unidos, Bruno Soares foi eliminado nesta terça-feira. Ao lado da cazaque Yaroslava Shvedova, o mineiro saiu derrotado de virada por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 13-11, diante da taiwanesa Yung-Jan Chan e do sérvio Nenad Zimonjic.

Apesar da eliminação, Bruno ainda tem chance de levar um título do último Grand Slam do ano nas duplas masculinas. Sua parceria com o britânico Jamie Murray está nas quartas de final da competição e enfrentará, nesta quarta, a dupla composta pelo também brasileiro André Sá e o australiano Chris Guccione.

Soares e Shvedova eram a parceria cabeça de chave 2 da competição, mas acabaram não confirmando o favoritismo mesmo depois da tranquila vitória por 6/1 na parcial inicial. A dupla adversária reagiu no segundo set, venceu e acabou levando a melhor no tiebreak após o brasileiro e a cazaque perderem um match point.

Na fase semifinal, Chan e Zimonjic enfrentarão a alemã Laura Siegemund e o croata Mate Pavic. Na outra semi, Coco Vandeweghe/Rajeev Ram pegam Anna Lena Groenfeld/Robert Farah.

