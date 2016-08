Soares e Murray sofrem, mas passam por portugueses nos EUA

Next

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray tiveram que suar para vencer na estreia do torneio de duplas do Aberto dos Estados Unidos. A parceria, cabeça de chave 4, chegou a perder um set diante dos portugueses Gastão Elias e João Sousa, mas conseguiu a vitória com parciais de 6/3, 6/7 (3-7) e 7/5.

Foi a terceira vitória nacional no dia. Mais cedo nesta quarta-feira, Thomaz Bellucci e Marcelo Demoliner surpreenderam os franceses Julien Benneteau e Edouard-Roger Vasselin, com 7/6 (7-3) e 6/3, e André Sá e Chris Guccione passaram pelos norte-americanos Jeffrey John Wolf e John Mcnally, com duplo 6/4.

Na segunda rodada, Soares e Murray, campeões do Aberto da Austrália, pegam os vencedores do duelo dos ucranianos Alexandr Dolgopolov e Sergey Stakhovsky com o austríaco Jurgen Melzer e o polonês Marcin Matkowski.

O tenista mineiro, no entanto, ainda volta à quadra nesta quarta-feira para sua estreia no torneio de duplas mistas. Ele e cazaque Yaroslava Shvedova, cabeças de chave 2, enfrentam o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi e a chinesa Yfan Xu.

