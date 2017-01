Serena Williams estreia com vitória no WTA de Auckland e vai às oitavas

A norte-americana Serena Williams estreou de forma positiva no WTA de Auckland. Nesta segunda-feira, a número 2 do mundo recebeu a francesa Pauline Parmentier, atual 69ª no ranking da WTA, em jogo válido pela fase 16 avos do torneio, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Com a vitória, Serena Williams avançou para as oitavas de final do WTA de Auckland e agora espera a sua adversária, que saíra do duelo entre as norte-americanas Jamie Loeb e Madison Brengle.

Apesar de vencer por 2 sets a 0, Serena Williams encontrou algumas dificuldades durante a partida. No primeiro set, Pauline Parmentier iniciou o jogo quebrando o saque da norte-americana e chegou a abrir 3 a 2 nas parciais. No entanto, a número 2 do mundo mostrou sua força e, com duas quebras de serviço, virou sobre a francesa e fechou em 6 a 3.

O segundo set ocorreu de forma parecida. Pauline Parmentier iniciou fazendo um jogo duro e empatando em 3 a 3. No entanto, novamente Serena Williams mostrou sua força e conseguiu fechar a parcial em 6 a 4 e garantir a vitória.

O WTA de Auckland serve de preparação para a disputa do Aberto da Austrália, que será realizado do dia 16 a 29 de janeiro. Uma das maiores tenistas da história, Serena Williams vai em busca de seu quinto título do torneio, já que venceu as edições de 2005,2007, 2009 e 2010.