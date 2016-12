Serena Williams anuncia noivado com cofundador de rede social

Se dentro de quadra a segunda metade de 2016 não foi das melhores para Serena Williams, no campo afetivo a tenista norte-americana tem motivos para comemorar neste final de ano. Nesta quinta-feira, a ex-número 1 do mundo anunciou noivado com o empresário Alexis Ohanian, cofundador da rede social Reddit.

A atleta de 35 anos utilizou o próprio site de Ohanian para revelar a notícia. Na rede, que funciona como um grande fórum de discussões, Serena criou uma página chamada “isaidyes” (“Eu disse sim”) e publicou um poema em resposta a Alexis.

“Voltei para casa um pouco tarde, Alguém tinha uma encomenda para me entregar/ E uma carruagem aguardava/ Destino: Roma/ Para me levar até meu próprio príncipe encantado/ De volta onde nossas estrelas primeiramente colidiram/ E agora fechamos o ciclo/ Na mesma mesa na qual nos conhecemos por acaso/ Dessa vez ele não fez isso por acaso/ Mas por escolha/ De joelhos ele me disse 4 palavras/ E eu disse sim”, postou Williams.

Ohanian respondeu em seguida: “E você me fez ser o homem mais feliz do mundo”. Os dois, porém, limitaram-se a trocar afagos e não revelaram detalhes, como a data do casamento. A página oficial da WTA, associação internacional de tenistas, publicou uma foto de Williams e Ohanian em sua conta no Twitter parabenizando o casal.

Dentro de quadra, após 186 semanas seguidas como número 1 do mundo, Serena perdeu o posto para a alemã Angelique Kerber em setembro. A norte-americana, que em 2016 conquistou seu 22º Grand Slam em Wimbledon, igualou a marca da lendária Steffi Graf, melhor tenista do mundo entre 1989 e 1996.