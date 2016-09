Serena passa por Halep e vai à semifinal em Nova York

A número 1 do mundo Serena Williams segue viva em busca de mais um título no Aberto dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, a norte-americana contou mais uma vez com a torcida a seu favor para vencer a romena Simona Halep (5ª) por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3, e avançar à semifinal da competição.

Na próxima fase, Serena terá pela frente a tcheca Karolina Pliskova, número 11 do mundo. Se vencer, a melhor tenista do ranking chegará à sua nona final do Grand Slam de Nova York, do qual foi campeã em seis oportunidades.

Será o segundo confronto entre Serena e Pliskova no circuito. No único encontro entre as duas, vitória da norte-americana nas oitavas de final do WTA de Stanford, nos EUA, em 2014.

O duelo desta quarta iniciou favorável a Serena, que fez três quebras de serviço no primeiro set e conseguiu fechar em 6/2 sem grandes problemas. Na segunda parcial, porém, Halep fez jogo duro, confirmou todos os saques e, depois de um longo último game, fechou em 6/4.

A decisão ficou para o terceiro set. Halep sofreu uma quebra em seu segundo serviço. Já Serena conseguiu vencer em todos os games que sacou e confirmou a vitória sem grandes dificuldades.

Pliskova vai à semifinal – Ainda nesta quarta, a tcheca Karolina Pliskova confirmou sua vaga na semifinal ao vencer a croata Ana Konjuh, número 92 do mundo e surpresa das quartas de final do Aberto dos EUA. A vitória por 2 sets a 0 veio após 59 minutos de partida, com um duplo 6/2.

Recomendado para você