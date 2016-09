Russo desiste e Djokovic avança às oitavas após meia hora de jogo

Vídeos destaque Hudson admite falta de confiança no elenco do São Paulo

O tenista Novak Djokovic não precisou suar a camisa para se classificar às oitavas de final do Aberto dos Estados Unidos. Isso porque, na tarde desta sexta-feira, o adversário do sérvio, o russo Mikhail Youzhny, sofreu com dores na coxa esquerda e abandonou a partida válida pela terceira rodada do último Grand Slam do ano.

Atual campeão em Nova York, Djokovic abriu 3/0 com facilidade, tendo a vantagem de uma quebra de serviço à frente do adversário russo. Quando já perdia por 4/1, Youhzny sentiu as dores musculares na coxa e pediu atendimento médico na quadra central Arthur Ashe.

Após receber os cuidados, o 61º colocado do ranking mundial ainda vencera o sexto game, o último da partida, que terminou em apenas 31 minutos, já que Mikhail Youhzny desistiu de continuar o embate.

Com o precoce resultado, Novak Djokovic, campeão do Aberto dos Estados Unidos também em 2011, enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre o norte-americano John Isner, 21º do mundo, e o britânico Kyle Edmund, 84º, que se encaram ainda nesta tarde. Sendo assim, Nole voltará à quadra neste domingo.

