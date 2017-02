Repórter fala que Serena Williams jogou mal e tenista exige retratação

A tenista norte-americana Serena Williams não ficou nada contente com a declaração de um repórter durante entrevista coletiva no Aberto da Austrália. Após a vitória de Williams sobre Lucie Safarova, a tenista ex-número 1 do mundo foi criticada por ter “jogado mal”.

Segundo relatado pelo repórter Ben Rothenberg, do New York Times, a crítica não foi bem aceita pela tenista norte-americana, que pediu que o jornalista que a criticou se retratasse.

O comentário aconteceu poucas horas depois de Venus Williams, irmã mais velha de Serena, ser alvo de comentários racistas de Doug Adler, comentarista da ESPN, que comparou os movimentos de Venus ao de um gorila.

Apesar das polêmicas, as duas irmãs continuam na disputa do Aberto da Austrália. Nesta quinta, Serena venceu Safarova por 2 sets a 0 e encara a jovem Nicole Gibbs na próxima fase. Enquanto Venus pega a chinesa Ying-Ying Duan.