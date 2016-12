Novo treinador de Nadal, Moyá quer recuperar aura vencedora do espanhol

Novo treinador de Rafael Nadal para a temporada de 2017, o ex-tenista espanhol Carlos Moyá comentou suas expectativas para o trabalho com o seu compatriota. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o técnico projetou a busca pela retomada da aura de vencedor do atleta, que passou por algumas adversidades em 2016.

“Claro que se respeita a pessoa dele. Mas, quando entra na quadra, se tem a sensação de que ele pode causar danos. Nosso objetivo é que ele volta a recuperar sua aura de invencibilidade”, afirmou.

Carlos Moyá, que já foi líder do ranking da ATP durante sua carreira de tenista, foi anunciado como treinador de Nadal a poucos dias. Antes, o espanhol era técnico do canadense Milos Raonic, atual número 3 do mundo.

Apesar do acerto, Moyá admitiu que não esperava treinar Rafael Nadal, já que a expectativa era que ele encerrasse a carreira sendo comandando por seu tio, Toni Nadal. “Não (esperava), esta é a verdade. Não pensei porque sequer sabia que ele queria ser treinado por mim. Achava que ele encerraria a carreira com Toni Nadal e Francis Roig. Sempre respeitei esta posição”, admitiu.

Com o término da temporada em baixa, Rafael Nadal, que ocupa atualmente apenas a nona posição no ranking da ATP, buscará a retomada dos bons momentos em 2017. Para isso, Carlos Moyá espera que o tenista ao menos consiga ficar longe das lesões.

“O primeiro objetivo é que ele esteja saudável o ano inteiro. Esta temporada ele não teve continuidade pelas lesões. Ele se precipitou a voltar para os Jogos Olímpicos. Em nível tenístico, tem que recuperar a velocidade que asfixiava os adversários, ganhar as bolas que tem que ganhar e ser mais ofensivo. Ele tem um padrão de jogo definido e, apesar de já não ter 20 anos, ainda tem, do meu ponto de vista, bons anos pela frente”, completou.