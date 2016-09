Nova número um do mundo, Kerber vence Pliskova e é campeã nos EUA

Nova número um do mundo, Kerber confirma o seu favoritismo e é a campeã do Aberto dos Estados Unidos. Depois de a alemã vencer o primeiro set por 6/3, Pliskova cresceu e empatou tudo garantindo o set seguinte por 6/4. No terceiro e decisivo set, quando as duas atletas já estavam exaustas e cometendo muitos erros não-forçados, Pliskova começou melhor, mas Kerber se superou e garantiu por 6/4 o Grand Slam.

A nova líder do ranking mundial começou a partida dominando as ações. Kerber aplicou uma quebra de saque após três erros não-forçados de Pliskova, logo no game inicial. A alemã confirmou o serviço na sequência com duas belas bolas vencedoras, abrindo vantagem de 2/0 sobre a tcheca.

O placar foi administrado pela líder, que manteve sua agressividade e estilo de jogo firmes. No nono game, a alemã conquistou mais uma quebra de serviço. Em uma dupla-falta de Pliskova, a tenista validou seu break point, o terceiro da líder no jogo. Na sequência, em mais um forehand vencedor, Kerber consolidou a quebra, fechando a conta na primeira parcial, 6/3.

A partida ficou mais equilibrada no segundo set, com ligeira vantagem de Pliskova, que cresceu no decorrer no período. Ambas as tenistas iniciaram confirmando seus serviços, sacando bem e induzindo as adversárias ao erro. A primeira e única quebra de serviço aconteceu no sétimo game, quando a tcheca finalmente se sobressaiu a alemã, abrindo vantagem em 4/3.

Na ocasião, Kerber cometeu dois erros, um forçado e um não-forçado, cruciais para deixar a número 11 do mundo com a chance de quebra. Karolina não decepcionou, aplicou o forehand vencedor, triunfando no break. A tcheca passou a administrar a vantagem, fechando a parcial em 6/4 e empatando a partida.

Pliskova começou jogando melhor o set decisivo. Após as duas tenistas confirmarem seus serviços iniciais, a tcheca garantiu a quebra de saque no terceiro game, contando com dois erros forçados e dois não-forçados da adversária para construir o triunfo e abrir 2/1 na final do Slam americano.

No game seguinte Pliskova confirmou a quebra, mas não conseguiu segurar a vantagem por muito tempo. Com três erros não-forçados, Pliskova viu Keber devolver a quebra de saque e empatar o set em 3/3.

Exaustas, as duas atletas não escondiam o desgaste da longa partida. Depois de ambas conseguirem confirmar os seus saques até o 5/4, a Kerber cresceu para cima da Pliskova, quebrou o saque da tcheca e garantiu o Grand Slam com um 6/4.

