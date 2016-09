Nova número 1, Kerber vence Wozniacki e vai à inédita final nos EUA

A noite desta quinta-feira foi especial para Angelique Kerber. Após herdar a liderança do ranking mundial com a derrota da norte-americana Serena Williams, a tenista alemã realizou uma de suas melhores atuações na temporada e derrotou a dinamarquesa Caroline Wozniacki, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h26 de partida válida pelas semifinais do Aberto dos Estados Unidos.

Isto posto, a germânica de 28 anos alcança de maneira inédita a final do Grand Slam nova-iorquino, assim como sua adversária na decisão, a tcheca Karolina Pliskova, cabeça de chave número 10, que foi responsável por eliminar a ex-líder da lista da WTA.

Em Nova York, elas reeditarão a final do Premier de Cincinnati, quando Pliskova levou a melhor ao vencer por 6/3 e 6/1, no último dia 21. No retrospecto geral, no entanto, Kerber leva a vantagem, com quatro vitórias em sete confrontos. O oitavo deles acontecerá neste sábado, às 15 horas (de Brasília), na quadra central Arthur Ashe.

Atual campeã do Aberto da Austrália, Kerber chegará à final com mais experiência em partidas decisivas em torneios deste nível, já que também alcançara o vice-campeonato em Wimbledon. Pliskova, por sua vez, quatro anos mais nova, pode ser considerada uma surpresa no torneio norte-americano, uma vez que jamais havia ultrapassado a terceira rodada de um Grand Slam.

O jogo – No primeiro set, Angelique Kerber aproveitou os erros de Caroline Wozniacki, distribuiu pancadas de esquerda e abriu 4/0 em poucos minutos, com duas quebras de serviço a favor. A dinamarquesa, então reagiu e devolveu uma delas, encostando no placar (4/3). No entanto, a alemã não voltou a errar mais e confirmou seus saques seguintes, fechando a parcial em 6/4.

O segundo set começou de modo parecido ao primeiro. Agressiva no fundo de quadra, Kerber obteve duas quebras em poucos minutos e abriu 4/1 de vantagem. Novamente Wozniacki conseguiu diminuir o prejuízo, mas logo em seguida, no nono game, a alemã voltou a rechaçar o saque da dinamarquesa e garantiu a vaga na decisão em Nova York.

