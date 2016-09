Nishikori vira, surpreende Murray e vai à semi do Aberto dos EUA

O japonês Kei Nishikori contrariou as expectativas e conquistou uma surpreendente vitória contra o britânico Andy Murray nesta quarta-feira, alcançando a semifinal do Aberto dos Estados Unidos. O triunfo por 3 sets a 2, com parciais de 1/6, 6/4, 4/6, 6/1 e 7/5, veio após um longo duelo de quatro horas e três minutos.

Na semi, Nishikori enfrenta o vencedor do jogo entre o número três do mundo, Stan Wawrinka, e o argentino Juan Martin Del Potro, que acontece na noite desta quarta. É a primeira vez no ano que o japonês consegue chegar à semifinal de um Grand Slam . No Aberto da Austrália, ele caiu nas quartas de final contra Novak Djokovic. Em Ronald Garros, a derrota veio nas oitavas, para o francês Richard Gasquet. Em Wimbledon, nova queda nas oitavas, desta vez para o croata Marin Cilic.

Além disso, Nishikori deixa para trás o retrospecto ruim contra Murray, de quem não vence desde 2014. Em oito confrontos entre os dois até então, o britânico havia vencido sete.

Nesta quarta, o primeiro set foi todo de Murray. Com três aces e duas quebras de serviço, o atual bicampeão olímpico não teve dificuldades de confirmas seus saques e fechar a primeira parcial em 6/1.No segundo set, o japonês mostrou que ia fazer jogo duro. No terceiro game, quando a liderança já era de Nishikori, a partida foi interrompida por conta da chuva que caia em Nova Iorque, mas retornou em poucos minutos. Murray igualou a parcial em 2 a 2, mas viu a partida ser interrompida novamente. Na volta, Nishikori quebrou o saque do britânico e caminhou para a vitória por 6/4.

A terceira parcial foi muito equilibrada, com igualdade no placar até o sexto game. Na sequência, Murray quebrou o saque do japonês e passou à frente no terceiro set pela primeira vez. Com dois aces, o britânico número dois do mundo confirmou o favoritismo e fechou em 6/4.

No quarto set, Murray começou muito mal, perdendo o primeiro game sem marcar nenhum ponto. Depois de se irritar com ruídos da torcida, Murray acabou perdendo força na parcial, e, sem mostrar reação, foi derrotado por 6/1. Com a decisão em mais uma parcial, Nishikori chegou embalado para sair com a vitória. No entanto, o equilíbrio tomou conta do jogo. Murray sofreu duas quebras, mas conseguiu recuperar-se e forçar a realização de um game extra. No entanto, mostrando claros sinais de cansaço, o britânico não resistiu e viu o japonês confirmar o serviço para garantir o triunfo.

