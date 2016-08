Nishikori perde um set, mas vence na estreia; Dimitrov supera espanhol

Cabeça de chave número seis do Aberto dos Estados Unidos e vice-campeão em 2014, Kei Nishikori estreou com vitória no último Grand Slam do ano. Nesta terça-feira, o japonês bateu o alemão Benjamin Becker por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/1, 3/6 e 6/3, em 2h10min de partida, e avançou para a segunda rodada. Seu próximo adversário será o russo Karen Khachanov, que passou pelo italiano Thomas Fabbiano.

Nishikori começou quebrando o saque do adversário e logo abriu vantagem. Becker confirmou seu serviço somente no terceiro game. Depois, viu o japonês dominar amplamente as ações e quebra-lo mais três vezes para fechar o primeiro set em apenas 24 minutos.

A segunda parcial foi quase uma repetição da primeira. A diferença foi o momento da quebra. Nishikori quebrou o serviço do rival no quarto e no sexto games, abrindo 5/1. Com confortável vantagem, o japonês sacou com tranquilidade para fechar o set e, sem ceder pontos ao adversário, repetiu o 6/1.

Becker reagiu no terceiro set e endureceu a partida. Sacando primeiro, o alemão confirmava seus serviços e colocava pressão no japonês. A parcial seguiu equilibrada até o sexto game, quando Nishikori empatou em 3/3. Então, Becker venceu três games em sequência, quebrando o rival uma vez e confirmando seu saque para fechar o set em 6/3.

O tenista da Alemanha entrou motivado para a terceira parcial e conseguiu uma quebra logo no terceiro game. No entanto, o japonês devolveu o break na sequência e o jogo voltou a ficar equilibrado. Nishikori quebrou Becker novamente no oitavo game e depois sacou com autoridade para fechar a partida.

Dimitrov supera espanhol sem perder sets – Outro jogador de destaque que venceu na estreia do Aberto dos Estados Unidos foi Grigor Dimitrov. O búlgaro, número 24 do ranking, superou o espanhol Iñigo Cervantes por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 7/6 (9-7).

Dimitrov começou dominando as ações e logo abriu 4/0 no primeiro set. Cervantes conseguiu devolver uma das quebras e diminuiu a vantagem do adversário, mas voltou a ter seu saque quebrado e perdeu o primeiro set por 6/2.

A segunda parcial foi mais equilibrada, com os dois tenistas confirmando seus serviços. O búlgaro só efetuou a quebra no décimo game, quando em 6/4. A tônica se manteve no terceiro set. Cervantes quebrou o rival e teve a chance de sacar para o set no 6/5, mas perdeu o serviço e a decisão foi para o tiebreak, onde prevaleceu a força de Dimitrov.

