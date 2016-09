Nadal atropela russo e vai às oitavas no Aberto dos EUA

Next

Cabeça de chave 4 do Aberto dos Estados Unidos, Rafael Nadal passou às oitavas de final da competição. Nesta sexta-feira, o número 5 do mundo conquistou a vaga após vencer o russo Andrey Kuznetsov (47º) por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2, em 2h02 de partida.

Na próxima fase, o espanhol terá pela frente o francês Lucas Pouille, número 25 do mundo, que suou para vencer o espanhol Roberto Bautista-Agut por 3 sets a 2 nesta sexta-feira. Será o segundo confronto entre os dois na carreira – o primeiro deles terminou com vitória espanhola, no Masters 1000 de Monte Carlo, em 2015..

LEIA MAIS: Russo desiste e Djokovic avança às oitavas após meia hora de jogo

Nadal não teve grandes problemas para passar por Kuznetsov na partida que fechou o dia do piso rápido de Nova York. O único momento de instabilidade do Touro Miura foi o segundo set, quando o russo devolveu duas quebras consecutivas que havia sofrido e forçou a realização de 10 games. Nas demais parciais, o espanhol confirmou todos os serviços.

Campeão em 2010 e 2013, Nadal busca seu terceiro título em Nova York. Ex-número 1 do mundo, o Touro Miúra não levanta um Grand Slam desde o Roland Garros de 2014.

Confira os resultados da chave masculina do Aberto dos EUA nesta sexta-feira:

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3 x 0 Kevin Anderson (AFS) – 6/3, 6/4 e 7/6 (7-4)

Marcos Baghdatis (CHP) 3 x 1 Ryan Harrison (EUA) – 6/3, 7/6 (7-4), 1/6 e 6/1

Jack Sock (EUA) 3 x 0 Marin Cilic (CRO) – 6/4, 6/3 e 6/3

Gael Monfils (FRA) 3 x 0 Nicolás Almagro (ESP) – 6/4, 6/2 e 6/4

Novak Djokovic (SER) venceu Mikhail Youzhny (RUS) por desistência

Lucas Pouille (FRA) 3 x 2 Roberto Bautista-Agut (ESP) – 3/6, 7/5, 2/6, 7/5 e 6/1

John Isner (EUA) 1 x 3 Kyle Edmund (GBR) – 6/4, 3/6, 6/2 e 7/5 (5)

Rafael Nadal (ESP) 3 x 0 Andrey Kuznetsov (RUS) – 6/1, 6/4 e 6/2

