Murray estreia com vitória fácil sobre tcheco nos Estados Unidos

Número 2 do ranking mundial, o britânico Andy Murray teve uma estreia tranquila no Aberto dos Estados Unidos. Na noite desta terça-feira, o campeão dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro derrotou o tcheco Lukas Rosol, 81º colocado na lista da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, em apenas 1h51 de partida, disputada na quadra central Arthur Ashe, localizada no complexo de tênis em Nova York.

Com o resultado, Murray se classificou para enfrentar o espanhol Marcel Granollers, 45º do mundo, que mais cedo vencera o argentino Juan Monaco, 94º, em sets diretos. Campeão do torneio norte-americano em 2012, o britânico venceu seis dos sete duelos que fez com o tenista de Barcelona, sustentando uma invencibilidade desde 2013. Os dois voltarão a ficar frente a frente nesta quinta-feira.

Para despachar Rosol, Murray disparou 11 aces, contra apenas três do adversário da República Tcheca. O vice-líder do ranking mundial ainda conquistou cinco quebras de serviço, enquanto não deixou seu saque ser ameaçado em momento algum. Ainda falhou bem menos que o rival: 17 erros não forçados, 28 a menos que Rosol.

Fechando a rodada desta terça, Ivan Dodig caiu para o ucraniano Illya Marchenko por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/4, 6/7 (4-7) e 7/5. O croata, no entanto, voltará a jogar já na tarde desta quarta-feira. Ao lado do brasileiro Marcelo Melo, duelará contra os norte-americanos Donald Young e Nicholas Monroe, pela primeira rodada do torneio de duplas.

Vencedores de Roland Garros no ano passado, Melo e Dodig formam a parceria cabeça de chave número 2 em Nova York.

Veja os resultados do Aberto dos EUA desta terça-feira:

Grigor Dimitrov (BUL) 3 x 0 Iñigo Cervantes – 6/2, 6/4 e 7/6 (9-7)

Daniel Evans (ING) 3 x 1 Rajeev Ram (EUA) – 6/2, 4/6, 7/5 e 6/1

Kei Nishikori (JAP) 3 x 1 Benjamin Becker (ALE) – 6/1, 6/1, 3/6 e 6/3

Karen Khachanov (RUS) 3 x 1 Thomas Fabbiano (ITA) – 6/3, 6/3, 4/6 e 6/3

Alexander Zverev (ALE) 3 x 1 Daniel Brands (ALE) – 3/6, 6/1, 6/4 e 7/6 (7-4)

Pablo Carreno-Busta (ESP) 3 x 0 Ilya Ivashka (BLR) – 6/0, 7/5 e 6/2

Jeremy Chardy (FRA) 3 x 0 Michael Mmoh (EUA) – 6/4, 6/4 e 6/1

Viktor Troicki (SER) 3 x 2 Radu Albot (MOL) – 5/7, 3/6, 6/4, 6/4 e 7/6 (7-5)

Janko Tipsarevic (SER) 3 x 1 Sam Querrey (EUA) – 7/6 (7-4), 6/7 (7-0), 6/3 e 6/3

Nicolas Mahut (FRA) x Philipp Kohlschreiber (ALE) – 6/3, 7/5 e 1/0 (desistência)

Stan Wawrinka (SUI) 3 x 0 Fernando Verdasco (ESP) – 7/6 (7-4), 6/4 e 6/4

Alessandro Giannessi (ITA) 3 x 2 Denis Kudla (EUA) – 0/6, 6/4, 6/1, 1/6 e 6/0

David Ferrer (ESP) x Alexander Dolgopolov (UCR) – 6/5 (desistência)

Jared Donaldson (EUA) 3 x 1 David Goffin (BEL) – 4/6, 7/5, 6/4 e 6/0

Paul-Henri Mathieu (FRA) 3 x 0 Christian Harrison (EUA) – 6/0, 6/2 e 6/1

João Sousa (POR) 3 x 0 Victor Estrella-Burgos (DOM) – 6/0, 6/1 e 6/1

Feliciano López (ESP) x Borna Coric (CRO) – 3/4 (desistência)

Fabio Fognini (ITA) 3 x 2 Teimuraz Gabashvili (RUS) – 6/7 (11-9), 3/6, 7/6 (7-5), 7/5 e 6/4

Damir Dzumhur (BOS) 3 x 1 Bernard Tomic (AUS) – 6/4, 6/3, 4/6 e 7/6 (7-0)

Horácio Zeballos (ARG) 3 x 0 Florian Mayer (ALE) – 6/3, 6/4 e 7/6 (9-7)

Dominic Thiem (AUT) 3 x 2 John Millman (AUS) – 6/3, 2/3, 5/7, 6/4 e 6/3

Ivo Karlovic (CRO) 3 x 2 Yen-Hsun Lu (TPE) – 4/6, 7/6 (7-4), 6/7 (7-4), 7/6 (7-5) e 7/6

Juan Martín Del Potro (ARG) 3 x 0 Diego Schwartzman (ARG) – 6/4, 6/4 e 7/6 (7-3)

Donald Young (EUA) 3 x 1 Jan Lennard Struff (ALE) – 6/3, 7/5, 4/6 e 7/5

Steve Johnson (EUA) 3 x 2 Evgeny Donskoy (RUS) – 4/6, 1/6, 7/6 (7-2), 6/3 e 6/3

Gilles Simon (FRA) 3 x 0 Radek Stepanek (TCH) – 6/3, 6/1 e 6/4

Marcel Granollers-Pujol (ESP) 3 x 0 Juan Monaco (ARG) – 7/6 (7-5), 7/6 (7-2) e 6/4

Nick Kyrgios (AUS) 3 x 0 Aljaz Bedene (ESV) – 6/4, 6/4 e 6/4

Ricardas Berankis (LIT) 3 x 1 Malek Jaziri (TUN) – 3/6, 7/6 (7-3), 6/4 e 6/2

Paolo Lorenzi (ITA) 3 x 0 Carlos Berlocq (ARG) – 6/4, 6/2 e 6/1

Andy Murray (GBR) 3 x 0 Lukas Rosol (TCH) – 6/3, 6/2 e 6/2

Illya Marchenko (CRO) 3 x 1 Ivan Dodig (CRO) – 6/3, 6/4, 6/7 (4-7) e 7/5

