Murray derrota espanhol na segunda rodada em Nova York

O britânico Andy Murray conseguiu uma vitória segura na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos, quarto e último Grand Slam da temporada. No início da tarde desta quinta-feira, ele derrotou o espanhol Marcel Granollers por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 6/4.

Foi o segundo jogo de Murray em Nova York. O segundo com vitória tranquila. Na primeira rodada, ele passou pelo tcheco Lukas Rosol, também em sets diretos com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2.

Nesta quinta, o britânico enfrentou resistência forte de Granollers apenas no primeiro set, que durou 67 minutos. As duas parciais seguintes somadas tiveram duração de 75 minutos.

Com a vitória sobre o espanhol, Andy Murray alcança a terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos. Seu adversário sai do confronto entre o francês Gilles Simon, cabeça de chave 30, e o italiano Paolo Lorenzi.

O triunfo do britânico nesta quinta-feira ocorreu com o restante da rodada paralisada por causa da chuva. O jogo foi na quadra Arthur Ashe, que tem teto retrátil. O dispositivo foi acionado para que o duelo fosse concluído.

O japonês Kei Nishikori não teve a mesma sorte. Seu duelo com o russo Karen Khachanov foi paralisado com um set para cada lado e 4/4 no marcador da terceira parcial.

