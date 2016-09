Murray atropela Dimitrov e encara Nishikori nas quartas do Aberto dos EUA

Vice-líder do ranking mundial, Andy Murray não encontrou dificuldades para avançar às quartas de final do Aberto dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o tenista britânico atropelou o búlgaro Grigor Dimitrov por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/2, em 2 horas de partida.

Com o resultado, Murray se credenciou para enfrentar o japonês Kei Nishikori, atual número 7 do mundo, nas quartas de final do último Grand Slam do ano. Nishikori passou pelo gigante croata Ivo Karlovic, de 2,11m, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 7/6 (7-4).

Murray começou o jogo de maneira arrasadora e permitiu que Dimitrov confirmasse apenas um game, mesmo tendo de salvar três break points no primeiro set. O tenista britânico quebrou o adversário duas vezes, no quarto e no sexto games, e não teve maiores dificuldades para fechar a primeira parcial por 6/1, em 30 minutos.

O cabeça de chave número 2 do torneio não diminuiu a intensidade no segundo set e quebrou o adversário por duas vezes nos três primeiros games. Dimitrov devolveu umas das quebras e impediu que o britânico abrisse 4/0. No entanto, Murray voltou a quebrar o serviço do búlgaro no quinto game e depois confirmou o seu saque para fazer 5/1. Sem problemas, Andy fechou a segunda parcial por 6/2.

Murray começou o terceiro set quebrando o saque de Dimitrov por duas vezes consecutivas e logo abriu 4/0. O tenista búlgaro confirmou seu serviço pela primeira vez apenas no quinto game, mas viu o britânico abrir 5/1 na sequência e ficar a um game da vitória. Dimitrov ainda conseguiu fazer mais uma game, porém Murray sacou na sequência para confirmar a vitória.

