Marcelo Melo e polonês confirmam participação no Rio Open de 2017

Nesta quinta-feira, o Rio Open anunciou que uma parceria de peso disputará o torneio entre 20 e 26 de fevereiro de 2017. O brasileiro Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo das duplas masculinas, e seu parceiro, o polonês Lukasz Kubot, tentarão o título na capital carioca.

Além de Melo e Kubot, Bruno Soares e Jamie Murray, dupla líder do ranking mundial, também participarão do campeonato disputado no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Por ser um ATP 500, o campeão conquista 500 pontos.

Com a primeira edição em 2014, o Brasil nunca foi campeão do Rio Open, nem em simples e nem nas duplas. Contudo, a história pode mudar em 2017. Marcelo Melo, inclusive, revelou que seu parceiro está animado para jogar na capital carioca, e que a parceria espera o apoio da torcida.

Os ingressos para a edição 2017 do Rio Open já estão à venda, e variam entre R$ 30 até R$ 670. Além das duplas dos brasileiros, o torneio terá importantes nomes do circuito mundial, como o japonês Kei Nishikori e o austríaco Dominic Thiem, ambos no top 10 do ranking.

Confira abaixo a mensagem de Marcelo Melo.