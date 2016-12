Kyrgios escolhe Federer como melhor tenista da história e elogia Nadal

O australiano Nick Kyrgios, que protagonizou algumas polêmicas em 2016, promoveu uma rodada de perguntas e respostas com seus fãs no Twitter. O australiano respondeu quem são seus modelos de esportista e ainda elogiou dois dos maiores tenistas da história: Roger Federer e Rafael Nadal.

Inúmeras perguntas feitas a Kyrgios foram relacionadas ao suíço. O australiano deixou clara sua opinião quando questionado sobre quem é o melhor jogador da história do tênis. “Tem que ser Roger Federer”, disse. O tenista de 21 anos ainda revelou que está feliz com o retorno do Maestro ao circuito na próxima temporada, e acredita que Federer possa vencer o 18º Grand Slam de sua carreira. “Claro que ele pode. Ele é o chefe”.

Quando questionado sobre quem são seus maiores modelos a seguir, Nick não exitou e citou dois tenistas da atualidade, além de uma lenda do basquete mundial. “Roger Federer, Jo-Wilfried Tsonga e Kevin Garnett”.

Questionando sobre como se sentia em relação a Rafael Nadal, Kyrgios mostrou que gosta do espanhol. “Amo o Rafa, ele é um guerreiro absoluto”.

Por fim, Nick foi perguntado sobre a grande questão que envolve o futebol atual: a rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Messi, e a dúvida sobre quem é melhor. O australiano exitou, mas acabou respondendo. “Difícil. Tenho que dizer Ronaldo, porque ele fez isso em outras ligas e por Portugal também, mas é muito difícil escolher”.