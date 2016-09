Kerber vence Kvitova sem sustos e pega atual vice-campeã nas quartas

Vice-líder do ranking mundial, a tenista Angelique Kerber segue tranquila sua caminhada rumo ao inédito título do Aberto dos Estados Unidos. Na noite deste domingo, a alemã derrotou sem grandes sustos a tcheca Petra Kvitova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, pelas oitavas de final do último Grand Slam do ano.

Kerber começou se impondo diante de Petra Kvitova e conquistou uma quebra de saque logo no terceiro game. Na sequência, porém, a tenista alemã permitiu que a adversária devolvesse o break e voltasse para o jogo.

No quinto game, a germânica quebrou novamente o serviço de Kvitova e voltou a comandar o placar, sustentando a vantagem e abrindo 4/2. A alemã ainda conseguiu mais uma quebra no nono game para fechar o primeiro set por 6/3.

A segunda parcial começou equilibrada, com as duas tenistas confirmando seus serviços. No sexto game, Kerber abriu 0-40 e ficou a apenas um ponto de quebrar o saque da adversária, mas Kvitova reagiu e se salvou. Em seguida, foi a vez da tcheca ameaçar o saque da adversária e não aproveitar a oportunidade.

As duas tenistas defenderam bem seus respectivos serviços até o 12º game, quando Kerber enfim conseguiu voltar a quebrar o saque de Kvitova e fechou a partida, com 7/5.

Nas quartas de final, a alemã, que tem como melhor campanha em Nova York as semifinais de 2011, enfrentará a italiana Roberta Vinci, oitava colocada no ranking mundial e atual vice-campeã do Grand Slam norte-americano. O duelo deverá acontecer nesta terça-feira.

Veja os resultados deste domingo do Aberto dos EUA:

Roberta Vinci (ITA) 2 x 0 Lesia Tsurenko (UCR) – 7/6 (7-5) e 6/2

Anastasija Sevastova (LET) 2 x 0 Johanna Konta – 6/4 e 7/5

Caroline Wozniacki (DIN) 2 x 0 Madison Keys (EUA) – 6/3 e 6/4

Angelique Kerber (ALE) 2 x 0 Petra Kvitova (TCH) – 6/3 e 7/5

Recomendado para você