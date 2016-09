Kerber vence americana menor de idade e enfrenta Kvitova nas oitavas

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

Vice-líder do ranking mundial, a tenista alemã Angelique Kerber teve uma noite de sexta-feira tranquila. Diante da norte-americana Catherine Bellis, de apenas 17 anos de idade e 158ª colocada na lista da WTA, a europeia precisou de apenas 55 minutos para vencer por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em duelo válido pela terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos.

O resultado credencia Kerber e enfrentar Petra Kvitova, número 16 do mundo, nas oitavas de final do último Grand Slam do ano. Também nesta sexta, a tcheca despachou a ucraniana Elina Svitolina em sets diretos, com 6/3 e 6/4.

Ambas canhotas, Kerber e Kvitova já ficaram frente a frente em oito oportunidades, com quatro vitórias para cada tenista. A alemã, no entanto, venceu os dois últimos encontros. O derradeiro triunfo da tcheca sobre sua futura adversário ocorrera na final da Fed Cup de 2014, quando seu país ficou com o título. O desempate está marcado para este domingo.

Recomendado para você