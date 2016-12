Jornal revela que vários torneios não realizaram exames antidoping

No mundo do tênis, assuntos envolvendo doping ganharam força essa temporada, principalmente após o caso da russa Maria Sharapova. Neste sábado, o jornal britânico The Times revelou que inúmeros torneios do circuito não realizaram exames durante as suas disputas.

O periódico citou como exemplo o Masters 1000 de Xangai, disputado na China, e pertencendo à segunda categoria mais importantes de torneios do circuito mundial de tênis, abaixo apenas dos Grand Slams. Além dele, a publicação fala que outros ATPs também deixaram de verificar os atletas.

Contudo, a ação, ou falta dela, não se dá por falta de investimentos. Anualmente, a Federação Internacional de Tênis (ITF) gasta aproximadamente R$ 13 milhões (quatro milhões de euros) para tentar combater o doping.

Quem se mostrou a favor de que exames sejam realizados em todos os torneios, principalmente em suas fases finais, foi o suíço Roger Federer. Maior campeão de Grand Slams da história e sem nenhum caso de doping na carreira, o Maestro exaltou a necessidade de mais testes antidoping.

“Com tanto dinheiro que o tênis movimenta, deveria haver mais verba destinada ao programa antidoping. O melhor a se fazer é que sejamos testados cada vez que chegarmos às quartas de final de um torneio. Seria melhor para os tenistas e para os torcedores”, afirmou também ao The Times.

Por sua vez, há quem não veja a denúncia do jornal britânico como um problema. Diretor executivo do programa antidoping, Stuart Miller declarou que nem todas as competições precisam realizar testes. “O programa não foi criado para serem realizados testes em todos os torneios, já que também são realizados testes fora de competição”, disse o dirigente.