Ivanovic perde na primeira rodada do Aberto dos EUA; Halep vence

A chave feminina do Aberto dos Estados Unidos teve a primeira grande zebra nesta terça-feira. Em partida realizada no Estádio Louis Armstrong, a sérvia Ana Ivanovic foi derrotada pela tcheca Denisa Alertova, número 89 do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-4) e 6/1, em 1h18min.

Apesar de ter perdido o confronto, Ivanovic começou bem no jogo, quebrando o serviço da adversária logo no primeiro game e confirmando seu saque na sequência. A sérvia conseguiu manter a vantagem até o 5/4, mesmo tendo de enfrentar três break points no quarto game. No entanto, quando foi sacar para fechar o primeiro set, Ivanovic foi quebrada e viu a rival igualar o placar.

A parcial seguiu empatada e precisou ser decidida no tiebreak. Novamente a tenista da Sérvia começou melhor, conseguindo um mini-break logo no primeiro saque da adversária. No entanto, Allertova reagiu e voltou a equilibrar as ações. A tcheca fez dois pontos em sequência e abriu 5/3. Pressionada, Ivanovic até conseguiu diminuir a diferença, mas perdeu o set depois de dois erros não forçados de esquerda.

No segundo set, o que se viu foi um atropelo da tcheca, que quebrou Ivanovic logo no primeiro game e abriu vantagem. A sérvia confirmou seu único serviço no terceiro game. Depois, só deu Allertova. Quebrando a adversária mais duas vezes e sacando bem em seus serviços, a tenista da República Tcheca não teve dificuldades para fechar a parcial e o jogo.

Halep despacha belga em menos de uma hora – Se Ivanovic permitiu que a zebra passeasse no complexo de Flushing Meadows, Simona Halep não deu chances ao azar. Na quadra central, a romena não tomou conhecimento da belga Kirsten Flipkens e despachou a rival por 2 sets a 0 em apenas 59 minutos, com parciais de 6/0 e 6/2.

Halep começou de forma arrasadora. Sem dar chances para a adversária, a tenista da Romênia conseguiu três quebras de saque e confirmou todos os seus serviços, fechando o primeiro set em rápidos 24 minutos. Na segunda parcial, o domínio da romena se manteve e ela logo abriu 5/0. A facilidade desconcentrou Halep, que perdeu seu serviço quando sacava para o jogo. Flipkens fez dois games seguidos, mas teve sua reação freada na sequência.

Recomendado para você