Feijão vence suíço e avança para as oitavas no Challenger de San Luis

O brasileiro João Souza, o ‘Feijão’, venceu o suíço Luca Margaroli por dois sets a zero no Challenger de San Luis Potosí, no México, nesta segunda-feira. As parciais do jogo, que teve duração de 1 hora e 34 minutos, foram 6/1 e 7/6 (7-2).

O atual 138º jogador do ranking da ATP irá enfrentar nas quartas de final o vencedor do confronto entre Roberto Cid Suberi, tenista da República Dominicana número 496º do ranking, e o equatoriano Roberto Quiroz (232º), que se jogam na quarta-feira. Feijão deve voltar a entrar em quadra na quinta.

Quem também venceu foi Jorge Pedro Sorgi. Ele bateu Adrian Menendez-Maceiras por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 7/6 (9-7), e enfrentará Evan King na próxima rodada. Já Andre Ghem perdeu para o italiano Andrea Arnaboldi por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/1.

Caio Zampieri eliminou o sérvio Pedja Krstin após ganhar por dois sets a zero, com parciais de 6/7 e 7/6 (7-1). O adversário de Caio ainda não foi definido.

Bia Haddad perde no WTA de Bogotá

A brasileira Bia Haddad perdeu na primeira rodada do WTA de Bogotá, nesta terça-feira, para a paraguaia Veronica Cepede por dois sets a um, com parciais de 6/4, 3/6 e 4/6. Cepede irá enfrentar a sueca Johanna Larsson nas oitavas de final.