Federer divulga treino, perde desafio para francês e paga flexões

Afastado do circuito mundial de tênis desde a semifinal de Wimbledon, em julho, Roger Federer resolveu mostrar como está sua forma atual. Nesta quinta-feira, o suíço transmitiu cerca de 40 minutos de seu treino com o francês Lucas Pouille, realizado em Dubai.

Apesar de pouco tempo, os fãs conseguiram matar um pouco da saudade do maior vencedor de Grand Slams da história, que resolveu encerrar a temporada precocemente para tratar uma lesão no joelho.

Desde então, pouco se sabia sobre a real condição de Federer, apesar do tenista revelar que está ansioso para retornar. No treino com Pouille, entretanto, o suíço mostrou que está em forma. Além disso, no final da sessão, os tenistas disputaram um desafio na rede. Roger levou a pior, e acabou tendo que pagar flexões.

O retorno oficial de Federer às quadras, por sua vez, está próximo. No início do próximo ano, o Maestro disputará a Copa Hopman, torneio que também servirá de preparação para o primeiro grande desafio do suíço na temporada: o Aberto da Austrália, em janeiro.

Confira abaixo o vídeo do treino de Federer e Pouille em Dubai.