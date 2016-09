Em duelo de brasileiros, Bruno Soares avança à semifinal do Aberto dos EUA

Vídeos destaque Chama paralímpica é acesa em cerimônia no Museu do Amanhã

Dois brasileiros se enfrentaram nesta quarta-feira em partida válida pelas quartas de final das duplas no Aberto dos Estados Unidos. Ao lado de Jamie Murray, Bruno Soares derrotou André Sá e Chris Guccione por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (9), 2/6 e 6/3.

No primeiro set, a partida foi equilibrada e, até o 12º game tudo estava igual no placar, sem quebras de saques. A parcial, então, foi para o tie-break, e com cinco serviços desperdiçados, Sá e Guccione acabaram derrotados por 7/6 (9).

Já no segundo set, Sá e Guccione mostraram que iam vender caro a derrota. As quebras de saque, que atrapalharam a dupla no primeiro set, não voltaram a acontecer e, com 6/2, fecharam a segunda parcial, com direito a duas quebras de serviço.

No set decisivo, Murray e Soares confirmaram o favoritismo e não deram chances a dupla adversária. O brasileiro número oito e seu parceiro, número quatro do mundo, quebraram o saque de Sá no quarto game e com um último game impecável, caminharam para a vitória por 6/3.

Com a vitória, Soares e Murray enfrentam na semifinal a dupla Mahut e Herbert, líder do ranking, que venceu Lindstedt e Qureshi por 2 sets a 0.

