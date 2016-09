Del Potro e Wawrinka vencem e avançam à terceira rodada nos EUA

Dois dos principais competidores do Aberto dos Estados Unidos venceram seus duelos nesta quinta-feira. O suíço Stanislas Wawrinka, terceiro colocado no ranking mundial, e o argentino Juan Martin Del Potro, vice-campeão dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto, se credenciaram a disputar a terceira rodada do último Grand Slam do ano.

Semifinalista do torneio norte-americano em 2015, Wawrinka despachou o italiano Alessandro Giannessi, 243º do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/6 (7-4) e 7/5, em 2h28 de partida. Sendo assim, o suíço terá como próximo adversário o vencedor do confronto entre o alemão Alexander Zverev, 28º do ranking, e o britânico Daniel Evans, 64º. O duelo está marcado para este sábado.

Já Del Potro, que no momento ocupa apenas a 142ª posição da lista da ATP, superou o local Steve Johnson em sets diretos, parciais de 7/6 (7-5), 6/3 e 6/2, após 2h08 de embate realizado na quadra central Arthur Ashe, localizada no complexo de tênis em Nova York.

Agora, o argentino, campeão do Aberto dos Estados Unidos em 2009 após uma final épica contra Roger Federer, enfrentará quem avançar da partida entre o espanhol David Ferrer, 13º, e o italiano Fabio Fognini, 38º. Assim como Wawrinka, o tenista sul-americano ainda não perdera sets na competição.

Este é o segundo Grand Slam que Del Potro disputa após se recuperar de uma grave lesão no punho esquerdo. No começo do ano, chegou a ocupar o 1045º lugar no ranking mundial, mas foi ganhando posições ao conquistar resultados importantes, como as semifinais em Delray Beach e Stuttgart, ambos torneios da série ATP 250. Alcançou também a terceira rodada em Wimbledon, na Inglaterra, marca que procura melhorar em Nova York.

Abaixo, veja os resultados das partidas desta quinta-feira, pelo Aberto dos Estados Unidos:

Nicolas Mahut (FRA) 3 x 0 Paul-Henri Mathieu (FRA) – 6/4, 6/4 e 6/2

Nick Kyrgios (AUS) 3 x 0 Horácio Zeballos (ARG) – 7/5, 6/4 e 6/4

Kei Nishikori (JAP) 3 x 1 Karen Khachanov (RUS) – 6/4, 4/6, 6/4 e 6/3

Jared Donaldson (EUA) 3 x0 Viktor Troicki (SER) – 7/5, 6/3 e 6/3

Pablo Carreno-Busta (ESP) 3 x 2 Janko Tipsarevic (SER) – 3/6, 4/6, 6/1, 6/4 e 6/4

João Sousa (POR) 3 x 1 Feliciano López (ESP) – 6/2, 6/4, 1/6 e 7/5

Dominic Thiem (AUT) 3 x 0 Ricardas Berankis (LIT) – 6/4, 6/3 e 6/2

Andy Murray (GBR) 3 x 0 Marcel Granollers-Pujol (ESP) – 6/4, 6/1 e 6/4

Grigor Dimitrov (BUL) 3 x 2 Jeremy Chardy (FRA) – 4/6, 6/4, 3/6, 6/4 e 6/2

Stan Wawrinka (SUI) 3 x 0 Alessandro Giannessi (ITA) – 6/1, 7/6 (7-4) e 7/5

Juan Martín Del Potro (ARG) 3 x 0 Steve Johnson (EUA) – 7/6 (7-5), 6/3 e 6/2

